Белорусы Кыргызстана: Беларусь берет на себя большую нагрузку в преодолении миграционного кризиса

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь берет на себя большую нагрузку в преодолении миграционного кризиса. Такое мнение выразил корреспонденту БЕЛТА председатель общественного объединения белорусов "Світанак" в Кыргызстане Александр Шут, который сегодня принял участие в шестом заседании Консультативного совета по делам белорусов зарубежья при Министерстве иностранных дел.

Он считает важной роль Беларуси в решении данной проблемы, которая возникла не по вине нашей страны.

Александр Шут подчеркнул, что в настоящее время определенные силы Запада концентрируют свои усилия с целью подрыва авторитета Президента Беларуси Александра Лукашенко, в целом страны. "Однако это не получилось. Беларусь сильна, она ведет свою независимую политику", - сказал председатель общественного объединения белорусов "Світанак".

Заседание в МИД состоялось под председательством министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. В своем выступлении глава ведомства отметил, что Консультативный совет по делам белорусов зарубежья является важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия государства и диаспоры.-0-