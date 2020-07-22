Белорусы могут гордиться достижениями своей страны - Ананич

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы могут гордиться достижениями своей страны. Об этом заявила заместитель председателя ОО "Белорусский союз женщин", заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Лилия Ананич во время круглого стола на тему "Экономика. Развитие без потрясений", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не можем не гордиться тем, чего достигла наша страна. Приведу несколько примеров. Сегодня 70% продукции, которая производится в Беларуси, уходит на экспорт. Значит, наши умы, наш труд нужны не только нам, но и мировой экономике. Экспорт медицинских услуг за последние десятилетия вырос в 42 раза. Мы укрепили свои позиции, являясь региональным лидером по производству тракторной техники. Что касается "Беларуськалия", это 20% от мирового объема производства калийных удобрений. Наш БЕЛАЗ грузоподъемностью 450 т занесен в Книгу рекордов Гиннесса", - сказала Лилия Ананич.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" она назвала инновационным локомотивом. "70% реализуемых там проектов - производства V и VI технологических укладов. Это является определяющим для дальнейшего развития страны", - подчеркнула депутат.

Среди достижений Беларуси также создание Парка высоких технологий. "Принятый в 2017 году декрет №8 "О развитии цифровой экономики" создал беспрецедентные условия для развития IT-сектора. Сегодня есть конкретный результат, в разы превышающий то, что было раньше. Что касается аграрного сектора, экспортный потенциал нашего продовольствия составляет несколько миллиардов долларов. То есть мы не только себя кормим, но и активно реализуем продукты на зарубежных рынках", - отметила Лилия Ананич.

Депутат обратила внимание на высокие позиции Беларуси в различных рейтингах. В их числе 30-е место в международном рейтинге по уровню образования, 25-я позиция в международном рейтинге благоприятного материнства и детства.-0-