Белорусы, оказавшиеся в Афганистане, могут обращаться в посольство в Таджикистане - МИД

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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане Беларуси, оказавшиеся в Афганистане, могут обращаться за помощью в белорусское посольство в Таджикистане, сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА."Безусловно, Министерство иностранных дел следит за развитием ситуации в Афганистане. Физически там нет нашего посольства. Но по совместительству эту страну курирует посольство Республики Беларуси в Таджикистане. Поэтому граждане нашей страны по консульским вопросам или за оказанием иного возможного содействия в рамках МИД могут обращаться в наше посольство в Таджикистане", - отметил Анатолий Глаз.Афганистан сегодня перешел под контроль исламистского движения "Талибан". К полудню организация, признанная террористической Советом Безопасности ООН, захватила аэропорты, крупные города и вошла в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.-0-