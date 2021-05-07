Белорусы с 14 мая смогут поучаствовать в проекте по изучению иммунитета против COVID-19

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Беларуси с 14 мая смогут поучаствовать в проекте по изучению популяционного иммунитета против COVID-19, сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Еще один проект, который будет проводиться буквально после длительных выходных, - изучение популяционного иммунитета населения Беларуси. Проект будет осуществляться совместно с Роспотребнадзором Российской Федерации. Активная фаза его начнется с 14 мая. Все желающие смогут в пунктах, которые будут определены, сдать свой биологический материал для исследования на антитела", - сказал Александр Тарасенко.

Он подчеркнул, что возможность поучаствовать в проекте будет у жителей всех регионов. В Минске планируется провести 3 тыс. таких исследований, в регионах - по 1,5 тыс. Участие бесплатное. Второй и третий этап запланированы соответственно через три и шесть месяцев.

Работу будут проводить специалисты Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера совместно с белорусскими медицинскими работниками. Это позволит понять, какая иммунная прослойка среди населения Беларуси имеется, отметил главный государственный санитарный врач.-0-