Белорусы с ID-картами и биометрическими паспортами смогут проголосовать на референдуме

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16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У белорусов с ID-картами и биометрическими паспортами не будет сложностей при голосовании на референдуме, сообщил в пресс-центре БЕЛТА начальник Департамента по гражданству и миграции МВД полковник милиции Алексей Бегун.
"Гражданин Республики Беларусь, который имеет ID-карту, должен реализовать свое право на участие в референдуме беспрекословно и в любом месте, где он находится. Организовано соответствующее взаимодействие с местными избирательными комиссиями", - сказал Алексей Бегун.
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