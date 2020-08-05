Белорусы ценят добропорядочные и взаимовыгодные отношения со странами-соседями - Маркович

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы ценят добропорядочные и взаимовыгодные отношения со странами-соседями. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Латвии Василий Маркович, комментируя Послание главы государства белорусскому народу и Национальному собранию.

В выступлении Президент подчеркнул, что Беларусь и дальше будет решать международные проблемы исключительно мирным путем. "На мой взгляд, это ключевой тезис той части Послания, которая посвящена внешней политике. Это четко подтверждает миролюбие белорусского народа. Мы, белорусы, с молоком матери впитываем понимание ценности человеческой жизни, любовь к своим родителям, малой родине и стране в целом. Мы ценим добропорядочные и взаимовыгодные отношения с нашими соседями: россиянами, украинцами, поляками, литовцами и латышами. Мы готовы откликнуться помощью на любую беду наших соседей и вместе с ними радоваться их успехам", - считает Василий Маркович.

По мнению руководителя диппредставительства, "эти качества выстраданы белорусским народом в многочисленных войнах, которые прошли на нашей земле". "Но белорусы всегда находили в себе силы возродить свои города и села, родить и воспитать своих детей, любящих Беларусь. Надеюсь, что молодежь, которая идет за нами, будет лучше нас, умнее и успешнее", - подытожил посол.-0-