"Белпочта": 1 и 3 мая будут работать только дежурные отделения

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" обнародовала график работы в первые дни мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Так, 1 и 3 мая будут открыты только дежурные отделения почтовой связи.

Городские и сельские отделения 2 мая будут работать по отдельному режиму в зависимости от региона. Например, в Минске отделения почты будут работать по режиму субботнего дня, в подразделениях бизнес-почты - выходной.

О режиме работы отделений почтовой связи можно узнать в контакт-центре по номеру 154 и на сайте "Белпочты" в разделе "Новости компании". Режим работы контакт-центра: понедельник-пятница - с 9.00 до 20.00, суббота, воскресенье - с 9.00 до 17.00. 1 мая звонки принимаются с 9.00 до 17.00.-0-