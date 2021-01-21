21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" 23 января будет бесплатно доставлять открытки во время акции "День ручного письма", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.

В этот день клиенты смогут приобрести почтовые карточки или конверты с открытками, подписать их, а сотрудники предприятия бесплатно доставят их в любую точку Беларуси.

Список отделений, где пройдет акция размещен на сайте "Белпочты". В акции могут принимать участие только физические лица.

Ежегодно 23 января во всем мире отмечается День почерка (День ручного письма). Этот праздник призван напомнить об уникальности ручного письма и неповторимости почерка каждого человека, подчеркнуть, что при современных технологиях рукописное письмо не теряет своей значимости.-0-