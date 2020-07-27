27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" бесплатно доставит открытку к Международному дню дружбы, который ежегодно отмечается 30 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Сегодня в ряде почтовых отделений страны пройдет акция "Дружба без границ". У каждого желающего будет возможность приобрести открытку к Международному дню дружбы, а "Белпочта" бесплатно доставит ее в любую точку республики.

Поздравления принимаются к отправке только в местах проведения акции. В ней могут участвовать только физлица.

В Минске акция пройдет с 15.00 до 17.00 в круглом зале Почтамта.-0-