10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" и Ozon заключили соглашение о доставке товаров маркетплейса в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского предприятия.

"Белпочта" развивает партнерские отношения с интернет-магазинами Беларуси и ближнего зарубежья, делая доставку покупок простой и удобной, расширяя возможности для их получения в любом, даже самом отдаленном уголке страны. Сегодня мы с радостью представляем нашего нового партнера, одного из крупнейших игроков на рынке е-сommerce в России - маркетплейс Ozon, заказы с которого теперь можно получить в любом почтовом отделении Беларуси в течение 5-7 дней", - говорится в сообщении.

Белорусским пользователям Ozon доступен весь ассортимент площадки - около 11 млн товарных наименований в 20 категориях (за исключением крупногабаритных), минимальная стоимость заказа составляет 999 российских рублей, а доставка в отделения национального оператора почтовой связи Беларуси бесплатная.

"Если интернет-магазин, в котором вы оформляете покупки, еще не доставляет товары через РУП "Белпочта", напишите нам на адрес marketing208@belpost.by и мы сделаем все возможное, чтобы организовать сотрудничество", - добавили на предприятии.-0-