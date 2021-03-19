"Белпочта" назвала лучшие почтовые марки 2020 года

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издательский центр "Марка" РУП "Белпочта" подвел итоги конкурса-опроса на лучшую почтовую марку 2020 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт "Белпочты".

Лучшим признан почтовый блок "Совместный выпуск Беларуси и России. 75 лет Победы в Великой Отечественной войне", за который отдали 246 голосов. На втором месте - почтовая марка "Привет из Беларуси!" (177 голосов), на третьем - почтовый блок "550-летие явления иконы Жировичской Божией Матери" (170 голосов).

Всего на конкурс присланы 1402 анкеты.

"Белпочта" подготовила 100 наборов филателистической продукции. По итогам розыгрыша их получат участники опроса, назвавшие лучший выпуск.-0-