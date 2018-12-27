"Белпочта" обнародовала график работы отделений в праздничные дни

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" обнародовала график работы почтовых отделений в праздничные дни, сообщает БЕЛТА.
Так, 31 декабря отделения почтовой связи будут работать по установленному режиму. Например, в Минске объекты почтовой связи работают по режиму субботних дней, время работы в других регионах можно узнать на сайте "Белпочты".
1 и 7 января будут открыты только дежурные отделения почты.
О режиме работы отделений также можно узнать в cаll-центре "Белпочты" по номеру 154. Время его работы 31 декабря, 1 и 7 января - с 9.00 до 17.00.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4456 BYN
|2.447 BYN
|2.455 BYN
|USD
|2.1495 BYN
|2.152 BYN
|2.157 BYN
|RUB
|3.1141 BYN
|3.093 BYN
|2.14 BYN