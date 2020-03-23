"Белпочта": получить пенсию и оплатить коммуналку можно на дому

Фото из архива
23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" напоминает о возможности получить пенсию на дому через почтальона, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт организации.
"С целью создания дополнительной защиты от распространения вирусных инфекций для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, вы можете обратиться в обслуживающее отделение почтовой связи, чтобы организовать выплату пенсии (пособия) почтальоном на дому", - отметили в "Белпочте".
Одновременно с выплатой пенсий на дому можно оплатить коммунальные услуги.-0-