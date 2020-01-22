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22 января 2020, 10:37

"Белпочта" предлагает бесплатно отправить открытку 23 января

Фото из архива
Фото из архива

22 января, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Бесплатно отправить открытку можно будет 23 января во время акции "День ручного письма". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе РУП "Белпочта".

"Ежегодно 23 января во всем мире отмечается День почерка (День ручного письма). Клиенты смогут приобрести почтовые карточки или конверты с открытками, написать теплые слова в адрес родных и друзей, а сотрудники предприятия бесплатно доставят их в любую точку Беларуси", - рассказали в "Белпочте".

В Минске открытки можно будет отправить в круглом зале столичного почтамта (пр.Независимости, 10) с 15.00 до 17.00, а также в отделении связи №108 (ул.Корженевского, 25) с 10.00 до 11.00.

Перечень всех почтовых отделений, предоставляющих такую услугу, можно найти на сайте "Белпочты".

День почерка призван напомнить об уникальности ручного письма и неповторимости почерка каждого человека.-0-

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