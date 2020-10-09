9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" предлагает бесплатно отправить открытку к Дню матери, который отмечается 14 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Акция "Поздравим маму вместе!" пройдет в ряде отделений почтовой связи 12 октября. В этот день клиенты смогут приобрести почтовые карточки, а сотрудники "Белпочты" бесплатно доставят эти поздравления по всей республике.

В Минске акция, посвященная Дню матери, пройдет в круглом зале почтамта (пр. Независимости, 10) с 10.00 до 11.00 и с 15.00 до 17.00. Полный список отделений почтовой связи, где будет проходить мероприятие, размещен на сайте "Белпочты".

Карточки принимаются к отправке в местах проведения акции.-0-