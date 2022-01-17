"Белпочта" предлагает выбрать лучшую почтовую марку 2021 года

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17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" объявляет конкурс на лучшую почтовую марку 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия. Принять участие в конкурсе могут все желающие с 18 января по 18 февраля 2022 года. Он будет проводиться в режиме автоматизированной системы голосования на сайте "Белпочты". "Для участия необходимо будет выбрать одну понравившуюся почтовую марку или один почтовый блок. Лучшей будет признана та почтовая марка, которая получит большинство голосов. Если несколько марок получит равное количество голосов, то все они будут признаны лучшими почтовыми марками", - рассказали организаторы конкурса. Итоги будут размещены 24 февраля 2022 года на сайте РУП "Белпочта" в новостной ленте и разделе "Филателия".-0- Фото "Белпочты" Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!