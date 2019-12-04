4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" проведет 6 декабря День посткроссера, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.
Во всех отделениях почтовой связи 6 декабря при отправке 10 и более международных почтовых карточек предусмотрена скидка 10%.
Посткроссинг - это международный онлайн-проект по обмену почтовыми карточками и марками. Чтобы присоединиться к проекту, нужно зарегистрироваться на сайте postcrossing.com и получить пять случайных адресов из разных точек мира. Затем нужно отправить почтовые карточки по указанным адресам в любом отделении почтовой связи, оплатив пересылку марками.
В рейтинге стран-участниц по числу посткроссеров и количеству отправленных открыток Беларусь занимает 8-е место: более 30 тыс. белорусов отправили свыше 2,2 млн открыток.-0-