"Белпочта" проведет 6 сентября День посткроссера

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" 6 сентября проведет во всех отделениях почтовой связи страны День посткроссера, сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании.

В этот день при единовременной отправке 10 и более международных простых почтовых карточек каждый клиент получит скидку 10% на их пересылку.

Аналогичную акцию "Белпочта" планирует провести также 6 декабря.

Посткроссинг - популярный международный онлайн-проект по обмену почтовыми карточками и марками, хобби, которое объединяет людей из разных уголков планеты. Чтобы стать посткроссером, необходимо зарегистрироваться на сайте www.postcrossing.com, указав свой домашний адрес и краткую информацию о себе (увлечения, пожелания, какие открытки нравятся, что хотите узнать о другой стране), и отправить открытки пяти жителям разных стран, адреса которых предложит система сайта. Отправителю также придут открытки из других стран.

"Белпочта" активно поддерживает посткроссинг. С 2005 года только белорусскими посткроссерами, а это почти 30,2 тыс. человек, было отправлено и получено более 2 млн открыток.-0-