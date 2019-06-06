"Белпочта" проведет День посткроссера 7 июня

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" 7 июня проведет во всех отделениях почтовой связи День посткроссера, сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании.

В этот день при единовременной отправке 10 и более международных простых почтовых карточек клиенты смогут оплатить их пересылку со скидкой 10%.

Аналогичные акции в этом году "Белпочта" планирует провести 6 сентября и 6 декабря.

Посткроссинг - популярный международный онлайн-проект по обмену почтовыми карточками и марками. Беларусь вступила в это движение в 2008 году. "Белпочта" активно поддерживает посткроссинг, с 2009 года изготовлены более 500 сюжетов почтовых карточек на различную тематику.-0-