"Белпочта" с 6 по 8 марта меняет условия приема внутренних отправлений EMS

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" в связи с выходными и праздничными днями в период с 6 по 8 марта меняет условия приема внутренних отправлений EMS, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.

В сообщении говорится, что в объектах почтовой связи города Минска 6 марта прием внутренних отправлений EMS будет осуществляться только в Барановичи, Березу, Брест, Витебск, Полоцк, Новополоцк, Гомель, Жлобин, Лиду, Гродно, Бобруйск, Могилев и Минск.

7 марта приема не будет.

8 марта прием отправлений будет только в адрес городов Барановичи, Береза, Брест, Витебск, Полоцк, Новополоцк, Гомель, Жлобин, Лида, Гродно, Бобруйск, Могилев, Минск.

Что касается объектов почтовой связи областей, то там возможность приема отправлений 6 марта нужно уточнять в отделениях почтовой связи места отправки. 7 и 8 марта прием осуществляться не будет.

"Во всех остальных случаях прием внутренних отправлений EMS может осуществляться только с увеличенным сроком пересылки. В указанный период прием внутренних отправлений EMS будет только с условием доставки в течение дня", - добавили в "Белпочте".-0-