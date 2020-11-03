"Белпочта" советует заранее позаботиться о пересылке почты перед Новым годом

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" советует заранее позаботиться о пересылке почтовых отправлений в предновогодний период, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Обычно в преддверии новогодних и рождественских праздников потоки почты увеличиваются в 2,5 раза. "Учитывая это, рекомендуем заблаговременно позаботиться о пересылке международных и внутренних почтовых отправлений, в том числе о заказах в интернет-магазинах, пересылке письменной корреспонденции, открыток и поздравительных карточек", - отметили в "Белпочте".

Специалисты также напоминают о необходимости правильно адресовать почтовые отправления. Это поможет обработать письмо автоматизированно и сократит сроки пересылки и доставки отправлений.-0-