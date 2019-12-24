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24 декабря 2019, 10:56

"Белпочта" вводит комиссию за некоторые платежи через ЕРИП в кассах

Фото из архива
Фото из архива

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" вводит дополнительную плату за некоторые платежи через ЕРИП при их оплате в кассах почтовых отделений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

"С 1 января 2020 года при приеме ограниченного списка платежей через операционные окна объектов почтовой связи посредством ЕРИП в пользу производителей услуг взимается дополнительная плата в размере Br0,6 за каждый платеж", - говорится в сообщении "Белпочты".

Дополнительная плата не взимается при платежах: участниками Великой Отечественной войны (при предоставлении подтверждающего документа); в бюджет; на благотворительные счета; в пользу производителей услуг за основные и дополнительные ЖКУ; в пользу "Белтелекома" за услуги "телефон" и ТСИС; в пользу "Белпочты".

Вместе с тем при оплате услуг на платежно-справочных терминалах (банковскими платежными картами и наличными деньгами) дополнительная плата не взимается.-0-

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