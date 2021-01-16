Бельский: за годы президентства Александра Лукашенко Беларусь сделала колоссальный шаг вперед

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За годы президентства Александра Лукашенко Беларусь сделала колоссальный шаг вперед. Об этом сегодня заявил помощник главы государства Валерий Бельский на обучающем семинаре "Актуальные вопросы социально-экономического и общественно-политического развития Республики Беларусь" в Академии управления при Президенте, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Валерий Бельский рассказал, что Национальная академия наук подготовила книгу "Республика Беларусь - 25 лет созидания и свершений" в 7 томах. Там затрагиваются вопросы и государственного строительства, и экономического развития, и, конечно, сохранения нашего культурного наследия. "Концентрированная информация издания - кладезь для каждого лектора, который хочет вести диалог о происходящем в Беларуси", - подчеркнул он.

В этой связи помощник Президента отметил актуальность семинара, который Академия управления проводит совместно с республиканским обществом "Знание". "Семинар несет хороший теоретический заряд, имеет практико-ориентированный характер. Важно, что на нем присутствуют лекторы их всех регионов нашей страны. У них есть прекрасная возможность позадавать вопросы докладчикам, поделиться каким-то своим опытом", - сказал Валерий Бельский.

Ректор Академии управления Вячеслав Данилович считает, что сегодня как никогда важно доносить правдивую и объективную информацию до нашего общества. "Не секрет, что сегодня идет гибридная война, и в этой сложной ситуации, жестокой информационной войне, все мы находимся на передовой. Республиканское общество "Знание" занимает одно из ключевых мест в противостоянии враждебным силам. Поэтому лекторы должны быть надлежащим образом подготовлены. Именно с этой целью мы и проводим сегодняшний семинар", - отметил ректор.

По словам Вячеслава Даниловича, перед участниками выступят высококвалифицированные специалисты по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Беларуси.

"Лекторы получают хорошую возможность пообщаться вживую, получить новейшие сведения, аргументы, факты, которыми они смогут руководствоваться в своей деятельности. Мы рассчитываем, что наш семинар пройдет в формате живого диалога по актуальным проблемам", - добавил он.

Вячеслав Данилович. Фото из архива

Подобный семинар в Академии управления проводился впервые, его цель - совершенствование подготовки лекторов общества "Знание" по социально-экономическим и общественно-политическим темам. В нем приняли участие 24 представителя учреждений высшего образования Беларуси.-0-