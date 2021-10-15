Белстат работает над региональным мониторингом ЦУР и соответствующей платформой отчетности

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мониторинг Целей устойчивого развития на региональном уровне организован по унифицированным показателям, необходимо еще проработать специфические для каждой конкретной территории. Подробнее об этом первый заместитель председателя Национального статистического комитета, руководитель межведомственной группы по мониторингу и оценке достижения ЦУР Совета по устойчивому развитию Елена Кухаревич рассказала на региональном форуме по устойчивому развитию Гомельской области, сообщили БЕЛТА в Белстате.

Участники форума ознакомились с формированием унифицированного регионального перечня показателей ЦУР, основными подходами к выбору региональных показателей, алгоритмом ведения и актуализации данных, оценкой прогресса достижения ЦУР.

Было отмечено, что сформированный во взаимодействии с региональными рабочими группами унифицированный региональный перечень ЦУР включает 144 показателя и охватывает все 17 целей и 75 задач. Особое внимание было уделено необходимости продолжать работу над показателями, характеризующими специфику развития конкретных территорий, определению целевых значений индикаторов перечня, обеспечению сопоставимости данных.

Елена Кухаревич поделилась планами Белстата по созданию региональной платформы отчетности по ЦУР, дополнению дорожной карты по разработке статистики по ЦУР разделом о региональном мониторинге ЦУР.

Региональный форум по устойчивому развитию Гомельской области проводился при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) в Беларуси с целью обмена опытом по достижению ЦУР на региональном уровне.-0-