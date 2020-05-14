БЕЛТА и Госинформагентство Туркменистана обсудили направления сотрудничества

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители Белорусского телеграфного агентства и Госинформагентства Туркменистана (ТДХ) сегодня в формате видеоконференции обсудили направления взаимодействия и новостного обмена, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Онлайн-встреча прошла по итогам подписанного недавно меморандума о сотрудничестве между двумя агентствами, который предусматривает оперативный обмен новостными материалами, фото- и видеоинформацией о событиях в обеих странах.

Руководитель ТДХ Бекдурды Амансарыев рассказал об актуальных событиях в Туркменистане и темах, которые затрагивают белорусско-туркменские отношения.

В свою очередь гендиректор БЕЛТА Ирина Акулович поблагодарила туркменских коллег за предложение провести видеоконференцию и высказала уверенность, что в Туркменистане происходит много ярких событий, которые будут интересны белорусской аудитории.

Ирина Акулович

Во время видеоконференции обсуждался новостной обмен между агентствами: на информационных площадках БЕЛТА и ТДХ были опубликованы материалы о событиях военных лет и торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия Великой Победы.

Также рассматривались особенности работы журналистов в условиях пандемии коронавируса и те меры, которые принимаются агентствами по профилактике заражения.

По итогам переговоров стороны актуализировали механизм новостного обмена и пути реализации договоренностей, закрепленных в меморандуме о сотрудничестве.-0-