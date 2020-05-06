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06 мая 2020, 21:48

БЕЛТА стала призером XVI Национального конкурса "Золотая Литера" в четырех номинациях

Фото из архива
Фото из архива

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги XVI Национального конкурса "Золотая Литера". БЕЛТА стала победителем в четырех номинациях, сообщает Министерство информации Беларуси.

Победителем в номинации "Лучшие материалы социально-экономической тематики" стала обозреватель редакции газеты "7 дней" РУП "Белорусское телеграфное агентство" (проект "Беларусь - Китай") Тамара Маркина. Ведущий фотокорреспондент БЕЛТА Рамиль Насибулин победил в персональной номинации "Лучший фотокорреспондент республиканских печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий".

Редакция журнала "Беларуская думка" РУП "Белорусское телеграфное агентство" стала лидером в номинации "Лучшие материалы научной, научно-популярной тематики". Также "Лучшим Интернет-проектом" жюри конкурса признало проект БЕЛТА"Традиции суверенной Беларуси".

В числе лауреатов материалы БЕЛТА были отмечены в следующих номинациях: "Лучшие материалы общественно-политической тематики" (редакция газеты "7 дней" - рубрика "30 лет спустя"), "Лучшие материалы по тематике спорта и здорового образа жизни"(обозреватель редакции газеты "7 дней" - авторская колонка "Овертайм от Виктора Ловгача"), "Лучшие материалы культурной тематики" (редакция журнала "Беларуская думка"), "Лучшие материалы историко-краеведческой тематики" (редакция БЕЛТА), "Лучшие материалы молодежной, детско-юношеской тематики" редакция газеты "7 дней" (проект "#мОлодежКа"). Лауреатом в персональной номинации "Лучший репортер республиканских печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий" стал начальник отдела по освещению деятельности Президента Республики Беларусь БЕЛТА Владимир Матвеев.

В номинации "Лучший творческий проект года республиканских печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий" был отмечен мультимедийный проект БЕЛТА "Страницы белорусского спорта".

Учредителем национального конкурса "Золотая Литера" выступает Министерство информации Беларуси. В этом году на конкурс было представлено 400 заявок периодических изданий, информационных агентств и персоналий. Из них 269 - региональные СМИ от 81 редакции, республиканские СМИ - 108 заявок от 31 редакции, корпоративные - 23. Жюри отметило не только активность печатных средств массовой информации и сетевых изданий, но и высокий уровень представленных работ. Торжественная церемония награждения победителей конкурса и вручение дипломов и памятных знаков-символов состоится во время проведения мероприятий Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусі".-0-

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