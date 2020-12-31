"Белтехосмотр" передал подарки 2-й городской детской клинической больнице Минска

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители УП "Белтехосмотр" во время новогодней благотворительной акции "Наши дети" посетили 2-ю городскую детскую клиническую больницу Минска, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Учреждению здравоохранения была оказана помощь в виде спорттоваров, развивающих игр, наборов для лепки и рисования.

2-я городская детская клиническая больница специализируется на оказании лечебно-диагностической урологической (хирургической), нефрологической, кардиологической, эндокринологической помощи стационарным больным. В учреждении сконцентрировано новое высокотехнологичное оборудование. Это позволяет проводить обследование и лечение детей с тяжелой почечной патологией, эндокринными и кардиологическими заболеваниями с использованием современных медицинских технологий.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 10 декабря по 10 января. Ежегодно руководители министерств и других структур госуправления, местных органов власти, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Во время акции они поздравляют детей с Новым годом и Рождеством Христовым, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-