2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белтехосмотр" в июне выдал более 112 тыс. разрешений на допуск к участию в дорожном движении, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

За июнь текущего года выдано 112 035 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, что на 61,2% превышает показатель за аналогичный период прошлого года (69 493 разрешения).

Физическим лицам за июнь нынешнего года выдано 91 635 разрешений (81,8% от общего количества). Общее количество разрешений, выданных за январь - июнь 2021 года, составило 1 076 121. За весь прошлый год было выдано 726 055 разрешений.

Водитель при посещении диагностической станции должен иметь при себе водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт), договор обязательного страхования гражданской ответственности (за исключением случаев, когда он оформлен в электронном виде), документы об оплате (за исключением оплаты через ЕРИП). Авто должно быть чистым, иначе работники диагностической станции имеют право отказать в проведении гостехосмотра.-0-