"Белтелеком": идут активные кибератаки на сайты госорганов с внешнего шлюза

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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сайты белорусских государственных органов активно идут кибератаки с внешнего шлюза. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил генеральный директор "Белтелекома" Юрий Петрученя.
Кибератаки начались накануне и продолжаются сегодня. "Они очень активно идут с внешнего шлюза, по внешним каналам на сайты госорганов, ресурсы "Белтелекома". Такого никогда не было. Привлечены наши лучшие специалисты, чтобы все максимально устойчиво работало", - сказал Юрий Петрученя.
Он предположил, что активность кибератак еще увеличится. "Происходит мониторинг нашего технологического, технического, интеллектуального потенциала, чтобы далее планировать объем и активность атаки", - пояснил гендиректор.-0-