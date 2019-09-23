"Белтелеком" объявил о запуске собственного телеканала на базе "Мінск TV"

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белтелеком" запускает собственный телеканал "Яснае ТV". Он является новой версией телеканала "Мінск TV", который на протяжении семи лет выходил в эфир, сообщили БЕЛТА в компании.
На канале будут показывать лучшие фильмы золотого фонда художественного кино, рейтинговые ленты последних лет, отечественные и зарубежные сериалы, мультипликационные, документальные картины, спортивные соревнования. Также зрителям предложат интересные авторские проекты.
Трансляция будет вестись 24 часа в сутки. Контент в формате Full HD ориентирован на широкую аудиторию. В частности, в прямом эфире планируется показать все игры чемпионата Беларуси по футболу, хоккейные матчи, поединки по киберспорту.
Языки вещания - белорусский и русский.
РУП "Белтелеком" является крупнейшим оператором электросвязи в Беларуси, включает в себя 9 филиалов и 3 производства.-0-