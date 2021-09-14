Белтелерадиокомпания готовит премьеру документального проекта ко Дню народного единства

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Дня народного единства с 14 по 16 сентября телеканалы "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24" покажут новую работу журналистов Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании - 3-серийный документальный проект "Рубеж. Разъединение. Противостояние. Объединение". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

"Почти два десятилетия некогда единая страна в результате подписания в 1921 году Рижского мирного договора была разделена против своей воли надвое, и западная территория Беларуси попала под юрисдикцию Польши. Этнические белорусы на себе испытали политику национального геноцида и полонизации - запрета родного языка в периодике и приходской церковной жизни, закрытия белорусскоязычных школ. 17 сентября белорусы впервые отметят День народного единства: именно в этот знаковый день в 1939-м Красная армия перешла советско-польскую границу на всем ее протяжении. Операция длилась до 28 сентября, и в результате БССР вернули территории, отобранные в 1921 году. События той осени, ставшие для белорусской нации актом исторической справедливости, легли в основу нового государственного праздника Республики Беларусь", - рассказали в пресс-службе.

Историю "разъединения, противостояния и объединения" белорусского народа расскажет документальный проект АТН "Рубеж" - с 14 по 16 сентября сразу после инфоканала "Панорама" в эфире "Беларусь 1" и "Беларусь 24".-0-