Белтелерадиокомпания готовит тематический эфир ко Дню всенародной памяти жертв ВОВ

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания готовит тематический эфир ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

В этот день на всех теле- и радиоканалах Белтелерадиокомпании в 12.00 состоится минута молчания.

22 июня 1941 года почти 19,5 тыс. пограничников Белорусского пограничного округа первыми встретили гитлеровцев, когда те, нарушив все договоры, ворвались на наши земли. Свою новую масштабную документальную работу "Боевой расчет 41-го" журналисты Агентства теленовостей посвящают подвигу "зеленых фуражек", большинство из которых героически отдали свою жизнь в первые дни войны, защищая каждый километр государственной границы. Премьера фильма состоится на "Беларусь 1" вечером 22 июня, сразу после инфоканала "Панорама".

Социокультурный телеканал медиахолдинга "Беларусь 3" традиционно отмечает в эфире знаковые исторические даты и события в жизни нашей страны, а ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны подготовил к показу с 22 по 26 июня в 14.10 и 21.05 новый четырехсерийный документальный цикл фильмов "Брестская крепость". Единственная во всем мире "крепость-герой" остается самым посещаемым местом страны - в музее под открытым небом, внесенном в Государственный список историко-культурных ценностей, побывали более 25 млн человек.

Зрителей также ждет показ фильмов, ставших классикой советского и белорусского военного кино, - это драма Ивана Пырьева "В шесть часов вечера после войны", культовый историко-публицистический фильм Михаила Ромма "Обыкновенный фашизм" и экранизация романа Ивана Шамякина "Возьму твою боль" от режиссера Михаила Пташука.

Вечером в 21.30 телеканал "Беларусь 3" представит зрителям новую концертную программу симфонического оркестра Белтелерадиокомпании под управлением Александра Сосновского "Эхо войны", приуроченную к памятному дню. В исполнении артистов медиахолдинга прозвучат трогательные фрагменты легендарной симфонии №7 "Ленинградская" Дмитрия Шостаковича и "Альпийской баллады" Евгения Глебова, а также отрывки из симфоний №9 и №5 Дмитрия Шостаковича.-0-