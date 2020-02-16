16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания готовит тематический эфир ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси. Зрителей ожидает показ приключенческих и военных кинолент, музыкальные концерты и поздравления, а логотипы телеканалов медиахолдинга 23 февраля традиционно будут украшены праздничными элементами. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

О том, что такое армия сегодня и какой она станет завтра, телезрители "Беларусь 1" узнают 23 февраля из программы "Арсенал". Сразу после выйдет проект "Истории спасения", где авторы расскажут, как сотрудники силовых ведомств вместе с обычными людьми оказывают помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

В этот же день зрители также увидят героическую драму Константина Максимова "Несокрушимый" (Россия, 2018). В основе фильма - реальный подвиг танкистов во время Великой Отечественной войны. Экипаж Семена Коновалова на танке КВ-1 сумел уничтожить во много раз превосходящие силы противника: 16 танков, две бронемашины и восемь автомобилей с живой силой в районе хутора Нижнемитякин Тарасовского района Ростовской области. В 17.50 "Беларусь 1" покажет торжественное собрание и праздничный концерт, которые состоятся 21 февраля во Дворце Республики. Увидеть событие смогут также зрители международного спутникового телеканала "Беларусь 24".

Телеканал "Беларусь 3" 20 февраля покажет юбилейный концерт Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Беларуси, ранее записанный командой медиахолдинга. 23 февраля телезрители увидят концерт Дениса Майданова с программой "Ничего не жаль", записанный на "Славянском базаре в Витебске-2019", а позже - документальный фильм "Казимир Семенович. Великое искусство артиллерии" (Беларусь, 2016). Продолжит тематический эфир на канале остросюжетный фильм Андрея Малюкова "В зоне особого внимания" (СССР, 1977), а проект "Театр в деталях" расскажет о спектакле Драматического театра Белорусской армии "Не покидай меня". Выпуск программы "Арт-истории" - "Портрет страны-фронта" выйдет в эфир в 23.20.

Телеканал "НТВ-Беларусь" покажет 23 февраля в 7.25 фильм Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании "Воин - это призвание". Телефильм расскажет о том, как в Беларуси мальчики вырастают мужчинами, готовыми в любой момент придти на помощь близким - и защитить Родину. Этот путь начинается еще в старших классах на уроках допризывной подготовки - с первых понятий о чести, мужестве и дисциплине, и длится на протяжении жизни.

Зрители также увидят остросюжетную ленту Виталия Дудина "Кадет" (Беларусь, 2009), в основе сценария которой - повесть Анатолия Жука "Месть мотыльков".

Действие фильма происходит в первое послевоенное лето в Западной Беларуси. В 19.45 тематический показ продолжит военный драматический мини-сериал Виталия Ващенко "Последний бой" (Украина, 2018). События в ленте разворачиваются в первые дни Великой Отечественной войны недалеко от Бреста. Подразделение вермахта сталкивается с экспериментальным образцом советского танка, который следовал на полигон. Вместе с местными жителями танкисты пытаются спасти новую разработку от ее попадания в руки врага.

На Первом национальном канале Белорусского радио в течение праздничного дня о торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников Отечества в разных уголках страны расскажут репортеры выпусков "Новостей". Вечерний эфир программы "Вітаем, віншуем, жадаем!" будет предоставлен слушателям для теплых поздравлений родным и любимым мужчинам. -0-