Белтелерадиокомпания готовит тематический эфир ко Дню защитников Отечества

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 16 февраля 2020
Минск Малооблачно +3°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:49 Белорусские конькобежцы завоевали 9 медалей на этапе КМ среди юниоров в Минске Спорт
18:35 Из-за шторма "Деннис" на севере Великобритании начались наводнения В мире
18:04 Французский биатлонист Эмильен Жаклен выиграл гонку преследования на ЧМ в Антхольце Спорт
17:41 Минская "Столица" победила "Охрану-Динамо" в чемпионате Беларуси по мини-футболу Спорт
17:30 Национальный художественный музей познакомит с живописью и графикой Юрия Хилько Культура
17:17 В Молодечно откроют образовательный STEAM-центр Регионы
17:10 ФОТОФАКТ: "Один день в армии" во время республиканской акции БРСМ "Я служу!" прошел в Витебске Регионы
17:04 В Минской области стартовал проект по развитию финансовой грамотности у детей Регионы
16:55 Итальянка Доротея Вирер выиграла золото в гонке преследования на ЧМ в Антхольце Спорт
16:35 Белтелерадиокомпания готовит тематический эфир ко Дню защитников Отечества Общество
16:28 Белорусский конькобежец Евгений Болгов завоевал серебро юниорского этапа КМ в Минске Спорт
16:20 Белорусско-египетское сотрудничество развивается быстрыми темпами - Терентьев Общество
16:16 Во Франции около 7 тыс. домов остались без света из-за шторма Dennis В мире
15:54 Беларусь и Египет планируют подписать межправительственную программу в сфере образования Общество
15:53 Белоруска Екатерина Слоева выиграла бронзу юниорского этапа КМ по конькобежному спорту в Минске Спорт
15:48 Беларусь для Египта не является "терра инкогнита" - Терентьев Экономика
15:29 Бесплатную бизнес-школу "Я сама" провели в Могилеве Общество
14:42 Егор Герасимов победил на старте квалификации турнира в Марселе Спорт
14:16 Колонна американской военной техники направилась из Ирака в Сирию В мире
14:09 Норвежский биатлонист Ларс Хельге Биркеланд стал первым в пасьюте на этапе Кубка IBU в Италии Спорт
13:50 В Ивановском районе двое мужчин погибли при пожаре частного дома Происшествия
13:31 До +12°С ожидается в Беларуси 17 февраля Общество
13:13 Житель Гомельской области незаконно перевозил спиртосодержащую жидкость Происшествия
12:51 Александра Саснович вышла в 3-й круг квалификации турнира в Дубае Спорт
12:45 ФОТОФАКТ: Традиции производства стекла ручной работы сохраняют мастера из Березовки Регионы
12:24 Волейболистки "Минчанки" уступили "Сахалину" в матче 15-го тура российской суперлиги Спорт
12:11 Число заразившихся коронавирусом на борту круизного судна в Японии достигло 355 человек В мире
12:06 Лукашенко о переносе ЧЕ по биатлону в Беларусь: в финансовом отношении окупаемо, но не это главное Президент
11:25 Волейболисты "Шахтера" обыграли МАПИД в матче чемпионата Беларуси Спорт
11:11 В Дятловском районе пешеход погиб под колесами авто Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
16 февраля 2020, 16:35

Белтелерадиокомпания готовит тематический эфир ко Дню защитников Отечества

Фото из архива
Фото из архива

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания готовит тематический эфир ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси. Зрителей ожидает показ приключенческих и военных кинолент, музыкальные концерты и поздравления, а логотипы телеканалов медиахолдинга 23 февраля традиционно будут украшены праздничными элементами. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

О том, что такое армия сегодня и какой она станет завтра, телезрители "Беларусь 1" узнают 23 февраля из программы "Арсенал". Сразу после выйдет проект "Истории спасения", где авторы расскажут, как сотрудники силовых ведомств вместе с обычными людьми оказывают помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

В этот же день зрители также увидят героическую драму Константина Максимова "Несокрушимый" (Россия, 2018). В основе фильма - реальный подвиг танкистов во время Великой Отечественной войны. Экипаж Семена Коновалова на танке КВ-1 сумел уничтожить во много раз превосходящие силы противника: 16 танков, две бронемашины и восемь автомобилей с живой силой в районе хутора Нижнемитякин Тарасовского района Ростовской области. В 17.50 "Беларусь 1" покажет торжественное собрание и праздничный концерт, которые состоятся 21 февраля во Дворце Республики. Увидеть событие смогут также зрители международного спутникового телеканала "Беларусь 24".

Телеканал "Беларусь 3" 20 февраля покажет юбилейный концерт Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Беларуси, ранее записанный командой медиахолдинга. 23 февраля телезрители увидят концерт Дениса Майданова с программой "Ничего не жаль", записанный на "Славянском базаре в Витебске-2019", а позже - документальный фильм "Казимир Семенович. Великое искусство артиллерии" (Беларусь, 2016). Продолжит тематический эфир на канале остросюжетный фильм Андрея Малюкова "В зоне особого внимания" (СССР, 1977), а проект "Театр в деталях" расскажет о спектакле Драматического театра Белорусской армии "Не покидай меня". Выпуск программы "Арт-истории" - "Портрет страны-фронта" выйдет в эфир в 23.20.

Телеканал "НТВ-Беларусь" покажет 23 февраля в 7.25 фильм Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании "Воин - это призвание". Телефильм расскажет о том, как в Беларуси мальчики вырастают мужчинами, готовыми в любой момент придти на помощь близким - и защитить Родину. Этот путь начинается еще в старших классах на уроках допризывной подготовки - с первых понятий о чести, мужестве и дисциплине, и длится на протяжении жизни.

Зрители также увидят остросюжетную ленту Виталия Дудина "Кадет" (Беларусь, 2009), в основе сценария которой - повесть Анатолия Жука "Месть мотыльков".

Действие фильма происходит в первое послевоенное лето в Западной Беларуси. В 19.45 тематический показ продолжит военный драматический мини-сериал Виталия Ващенко "Последний бой" (Украина, 2018). События в ленте разворачиваются в первые дни Великой Отечественной войны недалеко от Бреста. Подразделение вермахта сталкивается с экспериментальным образцом советского танка, который следовал на полигон. Вместе с местными жителями танкисты пытаются спасти новую разработку от ее попадания в руки врага.

На Первом национальном канале Белорусского радио в течение праздничного дня о торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников Отечества в разных уголках страны расскажут репортеры выпусков "Новостей". Вечерний эфир программы "Вітаем, віншуем, жадаем!" будет предоставлен слушателям для теплых поздравлений родным и любимым мужчинам. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
праздник телевидение
Новости рубрики Общество
Белорусско-египетское сотрудничество развивается быстрыми темпами - Терентьев
Фото из архива Беларусь и Египет планируют подписать межправительственную программу в сфере образования
Фото пресс-службы ПРООН в Беларуси Бесплатную бизнес-школу "Я сама" провели в Могилеве
Фото из архива До +12°С ожидается в Беларуси 17 февраля
Фото из архива "Беларусь 3" отметит в эфире Международный день родного языка
Фото из архива Заболеваемость ОРИ в Беларуси на сезонном уровне
Главное
Александр Лукашенко в Раубичах Лукашенко ознакомился с подготовкой "Раубичей" к чемпионату Европы по биатлону
"Чтобы каждый год не стоять на коленях" - Лукашенко пояснил, зачем Беларусь покупает нефть в других странах
Беларусь никогда не будет дружить с кем-то за счет кого-то - Макей
Воины-интернационалисты бросили вызов международному терроризму и остались верны присяге - Хренин
Топ-новости
Лукашенко о переносе ЧЕ по биатлону в Беларусь: в финансовом отношении окупаемо, но не это главное
Белорусские конькобежцы завоевали 9 медалей на этапе КМ среди юниоров в Минске
Белорусско-египетское сотрудничество развивается быстрыми темпами - Терентьев
Макей: инцидент с поставкой в Беларусь российской грязной нефти не исчерпан
ФОТОФАКТ: Традиции производства стекла ручной работы сохраняют мастера из Березовки
Анна Гуськова выиграла золото на этапе КМ по фристайлу в Москве
Белорусский борец вольного стиля Магомедхабиб Кадимагомедов завоевал золото на ЧЕ в Риме 
Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля
Алина Талай стала первой на турнире в Великобритании
Заболеваемость ОРИ в Беларуси на сезонном уровне
США планируют выделить до $1 млрд в поддержку энергонезависимости стран Европы
ФОТОРЕПОРТАЖ: Митинг-реквием, посвященный 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошел в Бресте
ФОТОФАКТ: Городской этап конкурса "Мисс Беларусь - 2020" проходит в Минске
ФОТОФАКТ: Зеленый рояль установили в Гродно
ФОТОРЕПОРТАЖ: Сбор военных водолазов прошел в Могилеве
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.