16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания готовит тематический эфир ко Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

В этот день на "Беларусь 1" выйдет военная мелодрама "Три дня до весны" - история о любви и предательстве на фоне тяжелых испытаний войны. В основу сценария легли некоторые факты из "Блокадной книги" писателей Алеся Адамовича и Даниила Гранина. В 19.20 главный канал медиахолдинга предложит зрителям телеверсию торжественного собрания и праздничного концерта, посвященных Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Беларуси.

В программе передач "Беларусь 3" 23 февраля - две части военной драмы "Жуков", лента "Свой среди чужих, чужой среди своих" и двухсерийный фильм "Ягдкоманда" из цикла "Военная разведка. Западный фронт".

В пресс-службе отметили, что вечером проект социокультурного телеканала "Записки на полях" расскажет о малоизвестных страницах жизни народного писателя Беларуси Янки Брыля в годы Великой Отечественной войны, а в воскресенье, 28 февраля, "Беларусь 3" также покажет телеверсию торжественного собрания и праздничного концерта.-0-