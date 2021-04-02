Белтелерадиокомпания подготовила тематический эфир к празднику Благовещения

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные верующие встретят 7 апреля праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, по случаю которого эфир телеканала "Беларусь 3" в этот день начнется с тематического показа и трансляции Божественной литургии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

В 8.25 зрителей ждет выпуск проекта "Размовы пра духоўнае", который расскажет об истории, традиции и значении праздника Благовещения для христиан, а сразу после этого "Беларусь 3" организует познавательную экскурсию в деревню Ляды Смолевичского района Минской области, где находится Ляденский Свято-Благовещенский мужской монастырь. Он станет не только предметом пристального внимания авторов программы "Святыні Беларусі", но и объединит верующих перед телеэкранами в 9.00 во время прямой трансляции Божественной литургии.

На канале "Беларусь 1" в 8.50 со словом на праздник Благовещения к телезрителям обратится митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

Также в перспективных планах медиахолдинга показ в прямом эфире богослужений в Вербное воскресенье и Светлое Христово Воскресение по календарю православной конфессии.

В пресс-службе напомнили, что на этой неделе по случаю Пасхи по календарю католической конфессии с 1 по 4 апреля в эфире "Беларусь 1" и "Беларусь 3" ожидается ряд праздничных трансляций из Минского архикафедрального костела Имени Пресвятой Девы Марии, римского Колизея и Ватикана.-0-