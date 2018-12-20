Белтелерадиокомпания получила первую из четырех передвижных телестанций

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная телерадиокомпания Беларуси получила в свое распоряжение первую из четырех планируемых передвижных телевизионных станций (ПТС) с форматом вещания HD, сообщили БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

Специально для Белтелерадиокомпании ПТС, которая получила название "Еўфрасіння", более полугода собирали в Германии. В Минск прибудет и вторая передвижная телестанция "Яніна", которая в течение недели также займет свое место в технологической цепи медиахолдинга. В скором времени в распоряжение Белтелерадиокомпании поступят еще две новые ПТС - "Рагнеда" и "Паўліна".

Как отметили в Белтелерадиокомпании, в этом году каналы медиахолдинга перешли на вещание в HD-формате, и, чтобы соответствовать мировому уровню, проводится дальнейшее обновление и увеличивается количество технического оснащения. На каждой телеплатформе содержится техническая начинка весом в 20 тонн от передовых мировых производителей, в составе ПТС - 14 стандартных камер, две слоумоушн, две радио- и две бьюти шот-камеры, обладающие функциями, с которыми не знакомы белорусские зрители. Кроме того, на базе передвижных аппаратных установлена экспериментальная технология - интеллектуальная система управления.

Последние несколько лет на крупных международных форумах и фестивалях, а также главных государственных мероприятиях в Беларуси работает ПТС Белтелерадиокомпании под именем "Александрына". Новым суперсовременным ПТС принято решение дать древние славянские имена, каждое из которых ассоциируется у белорусов с родной историей и культурой.

Благодаря новым ПТС медиахолдинг сможет максимально широко представить все соревнования главного спортивного форума 2019 года - II Европейских игр, а также подготовить еще больше ярких внестудийных проектов и эксклюзивных трансляций.-0-