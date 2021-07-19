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19 июля 2021, 18:41

Белтелерадиокомпания проведет прямые трансляции Олимпийских игр в Токио

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Олимпиада в Токио"
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19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 23 июля по 8 августа столица Японии принимает XXXII летние Олимпийские игры, перенесенные с 2020 на 2021 год из-за коронавирусной пандемии. Телеканалы медиахолдинга предоставят болельщикам 250 часов прямого эфирного времени спортивных состязаний и ежедневный дайждест Олимпиады, а в эфире Белорусского радио по случаю старта Игр пройдет тематический радиодень. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

23 июля торжественная церемония открытия XXXII летней Олимпиады на Национальном олимпийском стадионе в Токио даст официальный старт Играм, которые впервые в истории пройдут в режиме строгих ограничений. Тем не менее увидеть торжественную церемонию в прямом эфире смогут зрители телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 5" в 14.00 по минскому времени. Спортивный канал медиахолдинга для удобства болельщиков предложит дополнительный показ открытия планетарного форума вечером в 22.30.

Ввиду разницы часовых поясов Токио и Минска, выступления спортсменов в режиме реального времени будут транслироваться на телеканалах "Беларусь 2" и "Беларусь 5", а также на канале "Беларусь 5. Интернет" утром и днем - всего же запланировано 250 часов живого вещания. В вечернем эфире "Беларусь 5" организует дополнительный показ наиболее знаковых и ярких состязаний в различных дисциплинах. С подробным графиком трансляций можно будет ознакомиться на официальном сайте Белтелерадиокомпании www.tvr.by в тематическом разделе.

Ежедневно следить за ходом Олимпиады можно в информационных выпусках Агентства теленовостей на "Беларусь 1" и в Telegram-канале ATN_NEWS.

Спортивный телеканал "Беларусь 5" на время Игр станет "олимпийским", предлагая болельщикам наиболее полную картину соревнований и оперативную информацию из Токио, где, ко всему прочему, развернется студия тематического проекта "Олимпийское утро" - ежедневно с 6.30 до 8.30 на прямой связи с Минском ведущие Мария Богатырь, Анна Любенкова, Евгений Табула и Антон Мелешев будут встречать белорусское утро в компании именитых спортсменов, гостей и звезд Олимпиады, знакомить зрителей с повесткой дня и предлагать познавательные сюжеты, репортажи из закулисья и прямые включения со спортивных арен.

По вечерам с подробным обзором событий форума будут выходить в эфир спортивные корреспонденты АТН в специальном проекте "Дневники Олимпиады" на "Беларусь 1" и журналисты канала "Беларусь 5" в программе "Олимпийские игры. Токио-2020. Итоги дня".

Трансляция торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио запланирована 8 августа в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 5" в 14.00 по минскому времени.

Радиостанции медиахолдинга также проведут дни Олимпиады вместе с болельщиками. В день открытия Игр 23 июля эфир Первого национального канала Белорусского радио будет посвящен олимпийской теме. Участниками программ станут именитые белорусские спортсмены, отстаивавшие честь нашей страны на минувших Олимпиадах, представители Национального олимпийского комитета.

О политике в большом спорте, истории олимпийского движения, успехах белорусских атлетов на Олимпийских играх пойдет речь в программах "Раніца з Беларускім радыё","Актуальны мікрафон", "Такі дзень", "Радыёблог". В течение всего дня будут выходить тематические выпуски специального проекта "Беларусь спартыўная".

Дневники Олимпиады на Первом национальном будут транслироваться ежедневно с 23 июля по 8 августа сразу после программы "Пастфактум" в 19.00. Оперативные новости из олимпийского Токио - в информационных и спортивных выпусках в течение дня.

Радиостанция "Сталіца" в дни Игр проведет эфирную акцию "Олимпийская "Сталіца". Спортивные обозреватели и журналисты службы новостей будут держать своих слушателей в курсе самых интересных олимпийских событий. Множество познавательной информации представят проекты "Ранак робім разам", "Навігатар", "Ну і дзянёк", "Спартыўны экспрэс".

Радиостанция "Радиус-FM" ежедневно будет сообщать свежие новости из Токио. Особое внимание - соревнованиям с участием белорусских спортсменов.

В эфире международного радио "Беларусь" соревнования XXXII летней Олимпиады будут освещаться на 9 языках (белорусском, русском, английском, немецком, французском, испанском, польском, арабском, китайском). Зарубежным слушателям представят олимпийские новости, сюжеты с участием атлетов и тренеров сборной Беларуси. Материалы будут также публиковаться в официальных аккаунтах радио "Беларусь" в социальных сетях.

Олимпийская тематика найдет отражение и в эфире региональных радиостанций Белтелерадиокомпании "Радио Брест", "Город FM", "Радио Витебск", "Радио Гомель", "Гомель+", "Радио Гродно", "Радио Могилев" во всех областях страны.-0-

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