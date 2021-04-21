Белтелерадиокомпания проведет трансляции богослужений на Вербное воскресенье и Пасху

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканалы Белтелерадиокомпании в преддверии Светлого Христова Воскресения, которое в этом году по календарю православной конфессии отмечается 2 мая, предложат верующим несколько прямых трансляций праздничных богослужений из белорусских храмов, а также покажут обращения к христианам предстоятеля Белорусской православной церкви митрополита Вениамина и тематические выпуски собственных проектов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

25 апреля православные верующие отметят праздник Входа Господнего в Иерусалим, освятив традиционный символ этого дня - веточки вербы. В 5.50 со Словом к верующим в эфире "Беларусь 1" обратится митрополит Вениамин, а в 9.00 на "Беларусь 3" в прямой трансляции из Свято-Елисаветинского женского монастыря будет показано праздничное богослужение. Перед началом трансляции в 8.50 социокультурный канал расскажет об истории и традициях празднования Вербного воскресенья в проекте "Размовы пра духоўнае".

1 мая в 8.30 гостем проекта "Смысл жизни" в эфире "Беларусь 1" станет лауреат премии "За духовное возрождение" протоиерей Олег Абрамович, а поздним вечером, в 23.45, главный канал медиахолдинга приглашает верующих вместе встретить Пасху и объединиться в молитве во время прямой трансляции праздничного богослужения из Минского Свято-Духова кафедрального собора. Возглавит сакральную службу митрополит Вениамин.

2 мая праздничным воскресным утром в 6.05 на "Беларусь 1" владыка Вениамин обратится к телезрителям со Словом на Светлое Христово Воскресение, а канал "Беларусь 3" покажет в 8.20 программу "Размовы пра духоўнае", посвященную празднику Пасхи. Помимо этого в 15.40 зрители "Беларусь 1" смогут понаблюдать за жизнью Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря глазами его настоятельницы игуменьи Евдокии в проекте "Один день".-0-