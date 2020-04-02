2 апреля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Предприятия "Белвест" и "Энергокомплект" передают витебским медикам специальную защитную одежду, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллегпром".

Почти 11 тыс. комплектов специальной медицинской одежды (противочумных костюмов) закуплены для передачи в учреждения здравоохранения. Первой их стала получать Витебская областная клиническая инфекционная больница. "Комплекты медицинской одежды на сумму Br25 тыс. уже начали поступать в больницу. Сегодня медикам передано порядка 2 тыс. комплектов. В последующем одежда будет поставляться по мере необходимости", - отметили в пресс-службе.

"В этот непростой период мы хотели бы поддержать белорусских медиков, которые сейчас трудятся в достаточно напряженных условиях. Мы, как социально ответственные предприятия, хотим внести свой вклад в борьбу с мировой пандемией", - подчеркнул генеральный директор СООО "Белвест" Юрий Суманеев.

Министерство здравоохранения открыло благотворительный счет для помощи медучреждениям на фоне коронавируса.

Расчетный счет в белорусских рублях - BY29AKBB36429000000800000000 в ОАО "АСБ Беларусбанк", БИК - AKBBBY2X, УНП - 190263723.

Расчетный счет в евро - BY93AKBB36429000003150000000 в ОАО "АСБ Беларусбанк", БИК - AKBBBY2X, УНП - 190263723.

Поступившие средства будут распределять в соответствии с потребностью конкретных учреждений здравоохранения.-0-