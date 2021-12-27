БелЖД о перспективах развития: дальнейшая электрификация и модернизация инфраструктуры

27 декабря, Калинковичи /Корр. БЕЛТА/. О ближайших перспективах развития отрасли сообщил журналистам начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов на открытии регулярного сообщения электропоездов Калинковичи - Светлогорск - Жлобин, передает корреспондент БЕЛТА.

К электрификации участка Калинковичи - Жлобин приступили в 2018 году. Были использованы современные материалы и конструкции контактной сети, линейные устройства тягового электроснабжения. За это время построены две тяговые подстанции, три района контактной сети, другие объекты. Как уточнил Владимир Морозов, стремились открыть этот участок ко дню рождения Белорусской железной дороги. Благодаря оперативности и ответственности все выполнили в срок.

"Теперь предлагаем жителям страны комфортную железнодорожную коммуникацию между Калинковичами, Светлогорском, Жлобином, Минском. Следующий этап - в первом полугодии организуем грузовое движение на электротяге со станции Барбаров Мозырского НПЗ в направлении Калинковичи - Жлобин. Сейчас также идут изыскания по дальнейшим направлениям электрификации Белорусской железной дороги. Также продолжим модернизацию участков от Ждановичей до Молодечно", - рассказал начальник БелЖД.

Пополняется и парк электропоездов. "Так, приобрели 10 современных машин. Шесть из них уже поставлены, четыре будут в первом полугодии 2022 года", - резюмировал Владимир Морозов.-0-