Бен Аффлек помог белорусам угадать 5 номеров в "Спортлото 6 из 49"

Все шестеро счастливчиков поставили выигрышную комбинацию из голливудского фильма "Час расплаты" с Беном Аффлеком и Умой Турман. По сюжету в конце фильма главные герои сорвали джекпот в лотерее, а победные числа - 40, 26, 17, 4, 37, 44.
В тираже 606
Максим из Минска, один из шести победителей, рассказал: "Как-то раз, вернувшись домой после смены, я стал смотреть телевизор, заснул, конечно, а проснулся на том моменте, когда в фильме выпадали цифры лотереи. Встал, записал цифры на бумаге и пошел дальше спать. Зачем? Сам не понял, но с тех пор начал ставить именно эту комбинацию и вот выиграл". Наш победитель стал героем вечернего шоу "Макаенка, 9", где рассказал свою удивительную историю.
Это не единственная история киношных комбинаций. Среди ставок "Спортлото 6 из 49" часто мелькают легендарные числа из сериала "Лост" (4, 8, 15, 16, 23, 42) - в том же 606 тираже их выбрали 10 человек, но более популярна счастливая комбинация из классической советской комедии "Спортлото-82" (1, 2, 3, 4, 5, 6) - 21 человек поставил на нее в том же тираже.
Очень жаль, что у наших победителей не совпали все шесть цифр. Это был бы фантастический финал удивительной истории, в духе голливудских фильмов. Безусловно, об этой победе узнал бы весь мир. Тем не менее, в компании
Всего же за прошедшие две недели победители игр
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