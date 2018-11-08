Бен Аффлек помог белорусам угадать 5 номеров в "Спортлото 6 из 49"

Все шестеро счастливчиков поставили выигрышную комбинацию из голливудского фильма "Час расплаты" с Беном Аффлеком и Умой Турман. По сюжету в конце фильма главные герои сорвали джекпот в лотерее, а победные числа - 40, 26, 17, 4, 37, 44.

В тираже 606 "Спортлото 6 из 49" выпали те же самые числа, за исключением последнего - вместо 44 выпало число 10. Именно оно не позволило нашим победителям выиграть джекпот более 2 800 000 рублей! Причем по всем законам голливудских блокбастеров "десятка" выпала последней! Все шесть человек сделали одну и ту же ставку, разделив основной призовой фонд тиража. Шесть человек - это очень много. Обычно 5 чисел угадывает один человек, изредка - двое.

Максим из Минска, один из шести победителей, рассказал: "Как-то раз, вернувшись домой после смены, я стал смотреть телевизор, заснул, конечно, а проснулся на том моменте, когда в фильме выпадали цифры лотереи. Встал, записал цифры на бумаге и пошел дальше спать. Зачем? Сам не понял, но с тех пор начал ставить именно эту комбинацию и вот выиграл". Наш победитель стал героем вечернего шоу "Макаенка, 9", где рассказал свою удивительную историю.

Это не единственная история киношных комбинаций. Среди ставок "Спортлото 6 из 49" часто мелькают легендарные числа из сериала "Лост" (4, 8, 15, 16, 23, 42) - в том же 606 тираже их выбрали 10 человек, но более популярна счастливая комбинация из классической советской комедии "Спортлото-82" (1, 2, 3, 4, 5, 6) - 21 человек поставил на нее в том же тираже.

Очень жаль, что у наших победителей не совпали все шесть цифр. Это был бы фантастический финал удивительной истории, в духе голливудских фильмов. Безусловно, об этой победе узнал бы весь мир. Тем не менее, в компании "Спорт-пари" надеются, что в самое ближайшее время джекпот "Спортлото 6 из 49" будет разыгран, пусть и менее фантастическим образом. Ведь для того счастливчика, кто угадает все шесть цифр, это будет самая невероятная история, благодаря которой он сможет воплотить в жизнь свои мечты.

Всего же за прошедшие две недели победители игр "Спорт-пари" выиграли более 421 000 рублей. 107 420 рублей было разыграно в "КЕНО" , более 104 000 рублей получили победители "БЛИЦ" . В игре "Спортпрогноз" выигрышный фонд составил более 95 000 рублей. Игроки "Спортлото 6 из 49" выиграли 67 371 рублей, а в "Спортлото 5 из 36" - 45 683 рубля!

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