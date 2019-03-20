20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатные экскурсии по Беларуси пройдут 13 и 14 апреля во время "Фэста экскурсаводаў - 2019", сообщили БЕЛТА в оргкомитете мероприятия.

В этом году "Фэст экскурсаводаў" будет юбилейным и пройдет в десятый раз. Запланированы многочисленные экскурсии по всей стране, также ожидаются путешествия по белорусским местам за границей. Подготовлены и новинки: квесты для детей и взрослых, необычные маршруты по "обычным" местах. Запланированы детские, храмовые, тематические экскурсии, экскурсии для людей с инвалидностью, экскурсии на промышленные предприятия.

"Создатели "Фэста экскурсаводаў" не ставят себе цель увеличить количество бесплатных экскурсий, но будут более пристально отслеживать их качество. Традиционно экскурсии на "Фэсте экскурсаводаў" могут проводить не только профессиональные экскурсоводы, но также преподаватели истории, краеведы, исследователи определенной эпохи, личности, тематики или региона", - рассказали в оргкомитете мероприятия.

Идея проводить "Фэст экскурсаводаў" появилась в Беларуси в 2009 году. Он приурочен к Международному дню памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля.

Организаторами "Фэста экскурсаводаў - 2019" выступают Белорусский комитет Международного совета по памятникам и историческим местам (ICOMOS), общественное объединение "Белорусский фонд культуры" и Национальное агентство по туризму. Подробная информация размещена на сайте фестиваля.-0-