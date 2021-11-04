"Без Октября не было бы и суверенной Беларуси". Политолог о роли праздника 7 Ноября

Объясняем, почему в нашей стране каждый год этой дате уделяется особое внимание.

По мнению известного белорусского политолога Андрея Лазуткина, с начала 1990-х годов в бывших республиках СССР агрессивно отрицалось советское прошлое, его знаковые события, заслуги советских руководителей и военные победы. Это насаждалось сверху, потому что новой, националистической власти необходимо было за счет кого-то оправдать свою легитимность. На территории СНГ на тот момент разворачивались гражданские войны и территориальные конфликты, появилась организованная международная преступность - и идеология дружбы народов, братства, равенства стала невостребованной. Более того, в условиях гражданской войны одних этнических групп против других надо было доказать, чей клан древнее, влиятельнее и потому имеет исключительное право на власть на конкретной территории.

"Местные идеологии правящих групп оформились где-то в радикальный ислам, ваххабизм, идеологию этнического превосходства, где-то - в разные формы преемственности "лесных братьев", "бандеровцев", иных антисоветских и нацистских формирований времен Второй мировой войны. Это было и у нас, правда, в меньших масштабах. Ныне забытые деятели типа Зенона Позняка представляли именно это радикальное крыло", - отмечает политолог.

Политолог уверен в том, что экстремизм, сепаратизм, национализм активно поддерживались извне. США и Великобритания считали возможным дальнейший развал Российской Федерации на несколько этнических регионов и пытались решить эту задачу с помощью сепаратистов. Переломной точкой тогда стала вторая чеченская война и приход к власти Владимира Путина. Процессы удалось затормозить и остановить.

"При этом в самой России идеология коммунизма и социализма начала оппонировать власти, стала для нее неудобной. Произошел передел бывшей советской собственности, ее приватизация, появились новые олигархические группы, которые поддерживали власть и сращивались с ней. Такой порядок вещей необходимо было закрепить. Поэтому, к сожалению, в литературе, искусстве и любой публичной сфере считалось хорошим тоном ругать советское прошлое и сводить его исключительно к репрессиям, - рассуждает Андрей Лазуткин. - Отголоски мы наблюдаем и сегодня в форме острых противоречий между либеральной и патриотической интеллигенцией".

Наивно полагать, что праздник 7 Ноября - это пережиток или некая дежурная дата. "Мы находимся на новом витке идеологизации бывшего советского общества. Восстановлены и модернизированы многие формы советской антизападной пропаганды. Грубо говоря, многое из того, что коммунисты в советское время рассказывали про Запад, вдруг оказалось чистейшей правдой. Безусловно, праздник 7 Ноября имеет и практическое измерение. Сегодня стратегическим союзником Беларуси является Китай, и там положительно относятся к тому, что наша страна не проводила декоммунизацию и не отказывается от советского прошлого, как это было сделано практически везде в Европе. Кроме того, нынешний Год народного единства предполагает переоценку исторических событий, подробное освещение вех белорусского народа, связанных с объединением нации в 1939 году, национальным строительством в БССР, сплочением в единое государство, преодолением исторической несправедливости. Без Октябрьской революции этих событий не было бы, а значит, не было бы и современного белорусского государства", - резюмировал политолог.

Ангелина СВЕТЛОВА,

газета "7 Дней".-0-