Без осадков и до +27°С ожидается в Беларуси 25 августа

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси в воскресенье, 25 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки будет малооблачно и без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер будет неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью составит 8-14 тепла, местами будет 5-7 градусов. Днем воздух прогреется до 21-27 градусов.-0-