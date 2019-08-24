Без осадков и до +27°С ожидается в Беларуси 25 августа

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 24 августа 2019
Минск Малооблачно +23°C
Версия для слабовидящих
Новости
12:35 Травы второго укоса убраны в Брестской, Гомельской и Минской областях Экономика
12:27 Повторная стыковка "Союза" с МКС намечена на 26 августа Технологии
12:17 Проведение Международного олимпийского дня стало доброй традицией для Беларуси Спорт
11:54 Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский выиграл юниорский спринт летнего ЧМ Спорт
11:48 Минобороны России сообщило об успешном учебном пуске баллистических ракет В мире
11:34 В США зарегистрировали первую смерть после курения вейпа В мире
11:11 Без осадков и до +27°С ожидается в Беларуси 25 августа Общество
10:53 "Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог пристыковаться к МКС Технологии
10:31 Под Брестом дети ловили раков и нашли гранату времен войны Происшествия
10:27 Белорусские баскетболистки победили израильтянок на юношеском чемпионате Европы Спорт
10:21 Массовая уборка зерновых завершается в Беларуси Экономика
10:02 Илья Ивашко и Егор Герасимов прошли в основную сетку US Open Спорт
09:54 Акция по безопасности детей на воде пройдет в минском аквапарке Регионы
09:46 Движение грузовиков через белорусско-литовскую границу может быть затруднено Общество
09:41 Белорусский пловец Арсений Боржаков квалифицировался в финал юниорского ЧМ Спорт
09:38 Вкусно, музыкально и душевно - в Минске состоится пятый фестиваль "Тбiлiсоба" Регионы
09:16 Международный олимпийский день пройдет сегодня в Минске Спорт
09:05 Лукашенко рассчитывает на укрепление стратегического партнерства с Украиной Президент
09:00 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Регионы
09:00 Картина дня: Лукашенко о повышении зарплат, льготы после армии и ЧМ по биатлону в "Раубичах" Общество
00:59 ФОТОФАКТ: Показ работ белорусских дизайнеров прошел в кукурузном поле Регионы
00:30 В одном из регионов Бразилии объявили режим ЧС из-за пожаров в Амазонии В мире
23.08.19
23.08.19 23:59 В Мегионе частично обрушилась пятиэтажка В мире
23.08.19 23:31 ФОТОФАКТ: Областной туристический слет работающей молодежи "Единство - 2019" открылся на Гомельщине Регионы
23.08.19 22:45 Румас: новые подходы по досрочной выплате семейного капитала могут распространить на первую программу Общество
23.08.19 22:36 В Индии потерпел крушение вертолет В мире
23.08.19 22:05 Румас: проект программы действий по интеграции в СГ в ближайшее время представят Президенту Политика
23.08.19 21:53 Футболисты "Ислочи" проиграли "Слуцку", "Дняпро" одолел "Минск" и прервал 6-матчевую серию поражений в чемпионате Беларуси Спорт
23.08.19 21:53 Румас: идет диалог с торговыми сетями, рост цен на социально значимые товары приостановится Экономика
23.08.19 21:46 Медведева: Белстат создает фундамент прогнозов развития страны Общество
Все новости
Все новости
Общество
24 августа 2019, 11:11

Без осадков и до +27°С ожидается в Беларуси 25 августа

Фото из архива
Фото из архива

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси в воскресенье, 25 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки будет малооблачно и без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер будет неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью составит 8-14 тепла, местами будет 5-7 градусов. Днем воздух прогреется до 21-27 градусов.-0-

Теги
погода прогноз погоды
Новости рубрики Общество
Движение грузовиков через белорусско-литовскую границу может быть затруднено
Картина дня: Лукашенко о повышении зарплат, льготы после армии и ЧМ по биатлону в "Раубичах"
Фото из архива Румас: новые подходы по досрочной выплате семейного капитала могут распространить на первую программу
Фото Pixabay Медведева: Белстат создает фундамент прогнозов развития страны
Фото из архива Сборник документов о борьбе партизан на территории Беларуси презентуют 29 августа
РЕПОРТАЖ: Белорусские аграрии собирают богатый урожай арбузов
Главное
Александр Лукашенко и Мамука Бахтадзе Беларусь продолжит настойчиво развивать отношения с Грузией - Лукашенко
Массовая уборка зерновых завершается в Беларуси
Проведение Международного олимпийского дня стало доброй традицией для Беларуси
Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский выиграл юниорский спринт летнего ЧМ
Топ-новости
Комплекс белорусско-российских отношений стал главным вопросом на встрече Лукашенко с Румасом
Кочанова: для развития каждого района необходимо делать ставку на перспективные точки роста
Румас: идет диалог с торговыми сетями, рост цен на социально значимые товары приостановится
Правительство займется предприятиями со средней зарплатой ниже Br500
Дарье Домрачевой вручили Малый хрустальный глобус в гонке преследования сезона-2014/2015
Анастасия Шкурдай завоевала серебро юниорского ЧМ по плаванию в Венгрии на дистанции 50 м баттерфляем
Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября
Беларусь и Грузия рассчитывают выйти на товарооборот $200 млн
Белорусы завоевали три медали на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
Госзаказ по зерну в Минской области выполнен на 100%, в Брестской и Гродненской - на 95%
Минобороны прорабатывает вопрос снижения платы за обучение отслужившим в армии
Белорусский биатлонист Никита Лобастов завоевал золото в суперспринте юниорского летнего ЧМ в "Раубичах"
РЕПОРТАЖ: Вечер на хуторе близ Ельни, или Как поймать журавля
Движение транспорта на ул.Красной в Минске будет ограничено по ночам 23-25 августа
РЕПОРТАЖ: Белорусские аграрии собирают богатый урожай арбузов
Афиша
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Уборочная кампания Беларусь помнит Строительство АЭС в Беларуси Содействие занятости населения
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.