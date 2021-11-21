Беженец из Ирака: белорусское правительство многое для нас сделало

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хочу поблагодарить белорусское правительство, которое многое для нас сделало. Об этом во временном пункте размещения беженцев в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе сказал корреспонденту БЕЛТА беженец из Ирака Мади.

"Я из Сулеймании. Американцы, британцы, НАТО убили нашего президента, разбомбили несколько лет назад наши дома и мы до сих пор бездомные, у нас нечего не осталось", - рассказал Мади.

По его словам, он был вынужден бежать. "Возвращаться домой не хочу. Хочу попасть в Германию. И еще хочу поблагодарить белорусское правительство, которое многое для нас сделало", - отметил собеседник.

Еще одна беженка из Ирака также направляется с семьей в Германию. "Мы идем туда ради своих детей, для хорошей жизни, ради безопасности. В Ираке нет безопасности, хорошей медицины, нет денег, нет работы. Я иду, чтобы мои дети жили в безопасности", - подчеркнула она.-0-