Беженец из Курдистана: мы не понимаем, почему поляки нас не пропускают через границу

30 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мы не понимаем, почему Польша нас не пропускает через границу. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал один из беженцев в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре.

"Спасибо Беларуси, что помогает нам. Мы удивлены белорусским гостеприимством. Я и мои друзья довольны пребыванием в лагере. Было очень приятно, что на наши проблемы обращают внимание на самом высшем уровне, понравилось выступление вашего Президента", - сказал он.

По словам беженца, люди уехали из Ирака по разным причинам. "Но цель одна - попасть в Германию, где нам смогут предоставить убежище. Мы не понимаем, почему поляки нас не пропускают через границу", - отметил беженец из Курдистана. -0-