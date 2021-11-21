Беженец из Сирии: мою страну постоянно бомбят, поэтому я бегу от войны

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беженцы из пункта временного размещения у границы рассказали корреспонденту БЕЛТА истории, почему уехали из своих стран, стремясь попасть на Запад.

По словам беженца из Сирии Наина, он бежит от войны, потому что его страну постоянно бомбят. "Сейчас жить в Сирии просто невыносимо: засыпаешь и боишься не проснуться, так как в твой дом может угодить бомба. Несколько лет назад моя сестра переехала в Германию. Я хочу попасть к ней, чтобы потом перевезти семью, которая осталась в Сирии. Надеюсь, что я все-таки доберусь до Германии", - сказал он.

Беженец из Ирака Сала рассказал, что уехал из своей страны из-за страха перед террористами: "Там моей жизни угрожает опасность. Поэтому я с женой и двумя детьми решил бежать. Мы хотим попасть в Германию, но нас не пускают. Спасибо белорусам, которые не оставили нас на улице и помогают. Мы это очень ценим".-0-