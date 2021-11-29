Беженец из ТЛЦ: хочу попасть в Европу ради будущего детей

29 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Многие ищут лучшей жизни в Европе ради своих детей. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал один из беженцев.

Сегодня идет 22-й день для беженцев на границе. Находятся они в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги".

"Да, мы надеемся, что ситуация разрешится в нашу пользу. Сколько ждать? Мы готовы, если понадобится, и месяц ждать, и два. Главное - попасть в Европу. Например, в Германию", - рассказывает мужчина. Он в ТЛЦ вместе с женой и двумя маленькими детьми. "Для меня это самая главная миссия в жизни. Я хочу лучшего будущего для своих детей", - подчеркивает он.

Беженцы обратили внимание на перемену погоды. "Мы к такой не привыкли. Стало холоднее, идут дожди, снег. Поэтому особенное значение приобретает помощь, что нам оказывает Беларусь. Мы в тепле, есть еда, вода, для малышей выдают детское питание, другие необходимые вещи", - резюмировал мужчина.-0-