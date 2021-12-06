Беженец из ТЛЦ: я просто хотел найти работу, на родине ее нет

6 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Главным стимулом, чтобы попытаться попасть в Европу, для многих людей стали поиски лучших условий жизни. Таким мнением в беседе с корреспондентом БЕЛТА поделился беженец из Конго, находящийся в ТЛЦ.

Сегодня идет 29-й день для беженцев на границе. Находятся люди в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре неподалеку от пункта пропуска "Брузги". Большинство из беженцев здесь - граждане Ирака, но есть и выходцы из других стран, в том числе с африканского континента.

"Я родом из Конго. Работал в Москве, укладывал плитку. Потом мне предложили попасть в Европу. За это заплатил $2 тыс. Но польские пограничники силой выкинули обратно. Так я оказался здесь", - рассказал мужчина.

"Я уехал из Конго, чтобы найти работу, начать нормально жить. Поэтому и возвращаться на родину не хочу. Хочу просто работать", - рассказывает мужчина. Он пока не теряет надежды, что Европа примет беженцев. Уезжать на родину не желает.-0-