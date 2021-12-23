Беженец из ТЛЦ: мечтаю отдать сына в футбольную академию, в родной стране спорт не в почете

23 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Многие беженцы хотят попасть в Европу ради будущего детей. Один из них в беседе с корреспондентом БЕЛТА рассказал, что хочет отдать сына в футбольную академию.

Сегодня идет 46-й день для беженцев на границе. Сейчас они находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. В лагере около 600 человек, немалая часть из которых - женщины и дети.

"Мой маленький сын просто великолепно обращается с мячом. Из него, уверен, выйдет отличный спортсмен. Хочу попасть в Германию и отдать его в футбольную академию. На родине, к сожалению, спорт не в почете. Да и в целом нет возможности учить и развивать детей", - рассказывает мужчина. Он подчеркивает, что возвращаться семье на родину нет смысла: дом они продали.

"Да и в целом жизнь там опасная. Политики и мафия решают свои вопросы, а человеческая жизнь ничего не стоит", - говорит беженец. Он рассказывает, что в лагере продолжают ждать чуда и не теряют надежды достучаться до западных политиков.-0-